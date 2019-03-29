تأجيل الانتخابات الرئاسية في تونس لتزامنها مع المولد النبوي الشريف

قررت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية لمدة أسبوع لتزامن الموعد السابق مع الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف.

وقال نبيل بوفون رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات في تصريح لوسائل الإعلام يوم الجمعة "في إطار تفاعل الهيئة المستقلة للانتخابات مع الواقع، قرر المجلس التعديل الجزئي لرزنامة الانتخابات الرئاسية ليصبح يوم 17 تشرين الثاني (نوفمبر) بعد أن كان في العاشر من الشهر ذاته".

وهي هي الانتخابات الرئاسية الحادية عشرة بعد الثورة التونسية، وتشرف عليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

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وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في العاشر من تشرين الثاني (نوفمبر) لكن منظمات المجتمع المدني بمحافظة القيروان، وعدداً من الأحزاب السياسية طالبت هيئة الانتخابات بتعديل الموعد لتزامنها مع الاحتفالات.