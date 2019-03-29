الملك سلمان يصل تونس قبل يومين من انعقاد القمة العربية

وصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يوم الخميس 29 آذار/مارس إلى تونس، وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في استقباله ، وتأتي زيارة العاهل السعودي إلى تونس للمشاركة في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى القمة في دورته العادية الـ30، والتي ستعقد يوم الأحد المقبل في الجمهورية التونسية. ومن المتوقع أن يتم بحث العديد من الملفات على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني بين البلدين.

وقامت تونس بتجهيز البلاد لزيارة الملك سلمان من خلال تنظيف الشوارع وتأمين الحدود، وتزيين العاصمة بأعلام الدول الـ 22 المشاركة في قمة جامعة الدول العربية، وتأمل الدولة أن ترفع هذه القمة من مكانتها الإقليمية وآفاقها الاقتصادية.

هذا وتم نشر الجنود في جميع أنحاء البلاد وتم تشديد الأمن على الحدود البرية والبحرية.

وتطمح تونس للعب دور مميز خلال هذه القمة والتي تتناول مواضيع عدة وقضايا شائكة من أبرزها، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان والخلاف المتصاعد بين المملكة العربية السعودية وإيران إضافة إلى دراسة السماح لسوريا بالعودة إلى الجامعة العربية.

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