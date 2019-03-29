وزير الخارجية السعودي: الجولان أرض سورية محتلة

قال وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف يوم الجمعة، إنه يتعين ظهور معارضة سورية موحدة قبل أي حوار مع الحكومة السورية.

وأضاف أن الرياض تدعم سلامة الأراضي السورية وحلا سياسيا يستند إلى حوار بين المعارضة والحكومة.

وقال في اجتماع لجامعة الدول العربية في تونس إن المملكة تريد "توحيد موقف المعارضة السورية ليتسنى لها الجلوس على طاولة المفاوضات أمام النظام".

وكرر العساف إدانة السعودية لاعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان وقال إنها "أرض سورية محتلة".

من جهته قال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، اليوم الجمعة، إن بلاده ستعمل مع دول عربية أخرى لاحتواء تداعيات قرار أمريكا الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان.

من جهتها قالت تونس اليوم الجمعة إنها تنسق الجهود مع دول عربية أخرى لاحتواء أي تداعيات لقرار الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان.

وقال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي "سنعمل مع بقية الدول العربية الشقيقة والمجموعة الدولية على تطويق كل التداعيات المحتملة لهذا القرار في مختلف المحافل الدولية والإقليمية". أدلى الجهيناوي بهذه التصريحات أثناء تسلم بلده الرئاسة الدورية لجامعة الدول العربية قبيل القمة العربية السنوية في تونس والتي من المتوقع أن تركز على قرار الولايات المتحدة بشأن الجولان وقرارها السابق بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

واحتلت إسرائيل الجولان والقدس في حرب عام 1967 ثم ضمتهما في خطوة لم تحظ باعتراف عالمي.

وتستضيف تونس، القمة العربية في دورتها العادية الثلاثين لسنة 2019.

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