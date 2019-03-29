شاهد.. دب روسي يشارك في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية

حمى توقعات فوز وخسارة المنتخبات في كأس العالم، من خلال الحيوانات لم تنته، فقد انتقلت من عالم كرة القدم، إلى السياسة.

ففي احدى حدائق الحيوانات في روسيا، تجمهر يوم الخميس، العشرات حول قفص، منتظرين من دب بني ضخم، أن يختار المرشح الرئاسي في الانتخابات الأوكرانية التي ستجري يوم الأحد.

صرخات الحشد حاولت منع الدب بويان من اختيار صورة الرئيس الحالي بترو بوروشينكو.

بويان، وهو أحد المقيمين في حديقة حيوان في مدينة كراسنويارسك في روسيا، وُضع في اختبار اختيار بين 3 مرشحين، حيث وضعت صورة لكل مرشح.

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وتوجه بويان إلى صورة رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو أولا، وهو ما فُسر بأنها ستأتي في المركز الثالث في الجولة الأولى من السباق الرئاسي، ثم توجه نحو صورة المرشح فولوديمير زينلسكي، وهو ما يعني أنه سيأتي في المركز الثاني، وفي النهاية، توجه نحو صورة يوروشينكو، وسحب صورته، مرجحا أن يفوز بالسباق الرئاسي.

هذه ليست المرة الأولى التي يخوض فيها هذا الدب تجربة الاختيار، فقد شارك في توقعات مباريات كأس العالم الماضي لكنه فشل في الاختيار الصحيح، في نتيجة المباراة بين الفريقين الفرنسي والكرواتي، خلال نهائي كأس العالم 2018.