شاهد: اكتشاف أطول كهف ملحي في العالم في جبل سدوم

قال باحثون إسرائيليون، إنهم اكتشفوا أطول كهف ملحي في العالم بالقرب من الموقع الصحراوي الذي يقول الكتاب المقدس إنه الموقع الذي تحولت فيه زوجة النبي لوط، إلى عمود من الملح.

وتم رسم خريطة لمنطقة طولها 10 كيلومترات من الممرات وغرف تحت الأرض في جبل سدوم، تطل على البحر الميت ، وذلك على مدى عامين، من خبراء من تسع دول في جهود قادتها الجامعة العبرية في القدس.

وقال الباحثون إن كهف ملحم حطم رقماً قياسياً احتفظ به كهف في إيران لمدة 13 عاماً ويتجاوز طوله ستة كيلومترات، وأضافوا أنه بسبب الهطول المطري الذي يذوب أسطح الكهف، فإن كهف ملحم سوف يزيد طوله أكثر بمرور الوقت.

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