شاهد: الكنيسة المعلقة في القاهرة ترتفع عن الأرض 13 مترا

تعج الكنيسة المعلقة، والمعروفة باسم "كنيسة القديسة مريم العذراء" القبطية الأرثوذكسية بالناس، المرشدون السياحيون مشغولون في شرح تاريخها ومكانتها الدينية.

فهذه الكنيسة الموجودة في القاهرة، من أهم وأقدم الكنائس في العالم، وهي أشهر كنيسة قبطية في القاهرة، لذلك فهي وجهة للسياح.

واجهة الكنيسة مبهرة بوجود لوحات تزينها، أما في الداخل فتعج بالأيقونات، حيث تضم حوالي 110 رمزا دينيا، بعضها يعود للقرن الثامن بعد الميلاد، ومنها ما يرجع للقرن الثامن عشر.

سقف الكنيسة مصنوع من الخشب، ومصمم على شكل سفينة نوح، ويقول الكاهن يعقوب سليمان:"سميت بالكنيسة المعلقة لأنها بنيت فوق قلعة بابل، حيث غطيت القلعة بجذوع أشجار النخيل، ثم تم بناء الكنيسة فوقها، بالتالي يفصل بين أرضية الكنيسة والأرض حوالي 13 مترا".

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ستائر الكنيسة مطرزة بصور للسيدة مريم العذراء وابنها يسوع، ويجاورها كنيسة سانت سيرجيوس، والمعروفة باسم أبو سيرجا.

ويعتقد الكاهن سليمان بأن مكان الكنيسة هو المكان الذي قصدته السيدة مريم، مع طفلها، لتأوي في كهف في المنطقة.

وكانت هذه الكنيسة مقر إقامة البطريرك القبطي منذ القرن السابع وحتى القرن الثالث عشر، وتشهد أعمال إصلاح وتجديد منذ العام 2011.

الكنيسة تقع في حي مصر القديمة، بالقرب من جامع عمرو بن العاص، ومعبد بن عزرا اليهودي، وكنيسة القديس مينا بجوار حصن بابليون.

وتم تجديد الكنيسة عدة مرات خلال العصر الإسلامي، أثناء خلافة هارون الرشيد، والعزيز بالله الفاطمي، وعهد الظاهر لإعزاز دين الله.