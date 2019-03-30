عاجل

عاجل

بروناي

بروناي تدافع عن حقها في تطبيق الحدود الإسلامية وسط انتقاد دولي

 محادثة
بقلم:  Euronews  مع رويترز
بروناي تدافع عن حقها في تطبيق الحدود الإسلامية وسط انتقاد دولي
حجم النص Aa Aa

دافعت سلطنة بروناي عن حقها في تطبيق قوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية مما سيسمح بتطبيق حد الزنا على المثليين وأصحاب العلاقات الخارجة عن إطار الزواج، وذلك وسط انتقادات دولية متزايدة.

وستبدأ بروناي تطبيق الحدود الإسلامية اعتبارا من الثالث من أبريل نيسان بتطبيق عقوبة الإعدام، بما في ذلك الإعدام بالرجم، على اللواط والزنا والاغتصاب، وأيضا معاقبة السارقين بقطع اليد.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان يوم السبت إن القوانين ستطبق بالكامل اعتبارا من هذا الأسبوع، إذ تتضمن بنودا تم تبنيها لأول مرة في عام 2014.

وجاء في البيان "قانون (الشريعة) يهدف، إلى جانب تجريم وردع أفعال تتنافى مع تعاليم الإسلام، فإنه يهدف أيضا إلى احترام وحماية الحقوق المشروعة لكل الأفراد والمجتمع والمنتمين لأي عقيدة أو عرق".

وأثار التطبيق المزمع لحدود الشريعة الإسلامية انتقادا واسعا، إذ هاجمه سياسيون في أوروبا والولايات المتحدة وعبروا لبروناي عن مخاوفهم.

كما دعا الممثل الشهير جورج كلوني لمقاطعة فنادق فاخرة تملكها بروناي، منها فندق بيفرلي هيلز ودورشستر في لندن وبلازا أتينيه في باريس.

للمزيد على يورونيوز:

بروناي تطبق عقوبة الرجم حتى الموت على المدانين بالزنا والمثلية الجنسية وتقطع يد السارق

بسبب تطبيق حد الزنا وفقا للشريعة الإسلامية .. جورج كلوني يدعو لمقاطعة فنادق بروناي