دخول تطبيق حدود الرجم والبتر حيز التنفيذ في سلطنة بروناي

دعا سلطان بروناي حسن البلقية في العاصمة بندر سيري بيغاوان، إلى دعم التعاليم الإسلامية في السلطنة الواقعة جنوب شرقي آسيا، حيث يدخل اعتبارا من اليوم تطبيق حدود الشريعة الإسلامية حيز التنفيذ، فيما تعلق بعقوبة الرجم حتى الموت في قضايا الزنى واللواط، وعقوبة بتر اليد أو الرجل في قضايا السرقة.

ولم يشر السلطان الذي يحكم السلطنة بقبضة من حديد منذ 1967 إلى القوانين الجديدة في خطابه، والمشار إليها آنفا، ولكن سبق للحكومة في السلطنة أن أكدت دخول تطبيق القانون الجنائي الجديد حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الأربعاء، وهو ما أثار انتقادات واسعة من المنظمات غير الحكومية وشخصيات على رأس دول أثارت القوانين الجديدة في السلطنة قلقهم.

وردا على تلك الانتقادات رد السلطان البلقية بأن بروناي الغنية بمصادر المحروقات "بلد عادل وسعيد".

وتجعل القوانين الجديدة من بروناي أول بلد في جنوب شرقي آسيا يطبق قانونا جنائيا وفقا للشريعة الإسلاميةعلى مستوى وطني، تماما مثلما تفعل السعودية. أما غير المسلمين من سكان بروناي فسيطبق عليهم القانون المدني.

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