بسبب تطبيق حد الزنا وفقا للشريعة الإسلامية .. جورج كلوني يدعو لمقاطعة فنادق بروناي

دعا الممثل الأمريكي الشهير جورج كلوني لمقاطعة فنادق فاخرة تملكها سلطنة بروناي، منها فندق بيفرلي هيلز، بعدما أعلنت السلطنة عزمها على تطبيق حد الزنا وفقا للشريعة الإسلامية على المثليين وأصحاب العلاقات الخارجة عن إطار الزواج.

وأعلنت بروناي أنها ستبدأ تطبيق الحدود الإسلامية اعتبارا من الثالث من أبريل نيسان ومنها حد الرجم أو الجلد لمن تثبت إدانته في جرائم مثل الزنا أو الاغتصاب.

وكتب كلوني في مقال رأي نشره موقع (ديدلاين) المعني بأخبار هوليوود "في كل مرة نمكث فيها في أي من تلك الفنادق التسعة أو نعقد اجتماعات فيها أو نتناول الطعام، يذهب المال مباشرة إلى جيوب أناس قرروا رجم مواطنيهم أو جلدهم لأنهم مثليون أو متهمون بالزنا".

وتملك شركة بروناي للاستثمار تسعة فنادق في الولايات المتحدة وأوروبا منها فندق بيفرلي هيلز ودورشستر في لندن وبلازا أتينيه في باريس.

ولم ترد شركة بروناي للاستثمار أو مكتب رئيس وزراء بروناي على طلبات بالبريد الإلكتروني للتعقيب.

وكلوني ناشط سياسي إلى جانب كونه أحد أهم نجوم هوليوود ومن الحائزين على الأوسكار. وقال إنه نزل هو نفسه في كثير من هذه الفنادق "لأني لم أقم بما ينبغي عمله ولم أعرف الجهة التي تملكها".

وأقر الممثل الشهير بأن أي حملة من هذا النوع "لن يكون لها تأثير يذكر في تغيير هذه القوانين" على الأرجح.

لكنه أضاف "يمكنكم التشهير بالبنوك والمؤسسات ورجال الأعمال الذين يتعاملون مع هذه الفنادق واختاروا أن يغضوا الطرف".

وحظيت دعوة كلوني بدعم المخرج دستن لانس بلاك والمغنيين الأمريكيين روفس وينرايت وبليندا كارلايل تحت وسم #قاطعوا_بروناي على موقع تويتر.

وهاجم سياسيون في بريطانيا وأوروبا ومنظمة العفو الدولية وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان في آسيا خطط بروناي وعبروا لها عن مخاوفهم.

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