"رحلة في أوروبا".. ما رأي الإسبان بعضوية بلادهم في الاتحاد الأوروبي؟

تحت عنوان "رحلة في أوروبا"، تستعرض يورونيوز آراء الناس، بمختلف مهنهم وانتماءاتهم، حول كونهم جزءا من الاتحاد الأوروبي.

إسبانيا هي محطتنا الثانية التي وصلت إليها عدسة يورونيوز ومراسلتها، أناليز بورجس. وفي هذا التقرير تلتقي العديد من المواطنين والمهاجرين، في الشوارع والمقاهي وأماكن عملهم، في محاولة لفهم تطلعاتهم وفهم مستقبل أوروبي غير واضح المعالم.

الرحلة التي انطلقت الأسبوع الماضي من البرتغال، ووصلت إسبانيا اليوم ستعبر خلال الأسابيع المقبلة إلى فرنسا وألمانيا، وصولا إلى بلجيكا، التي تحتضن المؤسسات الأوروبية، والتي تستعد لانتخابات البرلمان الأوروبي التي تقام في أيار- مايو القادم.