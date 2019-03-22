تيريزا ماي ترحب بقرار الاتحاد الأوروبي تأجيل خروج بلادها من التكتل

أقر زعماء الاتحاد الأوروبي بعد قمة أزمة في بروكسل الخميس احتمال خروج بريطانيا ق من التكتل دون اتفاق في 12 أبريل نيسان في حال رفض مشرعوها الأسبوع المقبل دعم الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع بروكسل.

كما أمهل زعماء الاتحاد ماي شهرين إضافيين حتى 22 مايو أيار للمغادرة إذا فازت بموافقة البرلمان على اتفاق الانسحاب.

وشدد الاتحاد الأوروبي على أنه لا يمكن التفاوض مجددا على اتفاق الخروج، داعيا إلى استمرار العمل على الاستعدادات الخاصة باحتمال الانسحاب دون اتفاق.

ترحيب بريطاني

رحبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بقرار الاتحاد الأوروبي تأجيل خروج بلادها من التكتل، قائلة إن لدى المشرعين البريطانيين خيارات واضحة الآن بشأن ما ينبغي عليهم فعله في الفترة المقبلة.

وأضافت للصحفيين في أعقاب اجتماع لزعماء الاتحاد في بروكسل "آمل أن نتمكن من الاتفاق جميعا، نحن الآن في لحظة اتخاذ القرار".

وكان زعماء الاتحاد قد أمهلوا ماي حتى 22 مايو أيار المقبل للانسحاب إذا وافق المشرعون في بلادها على اتفاق الخروج، وحتى 12 أبريل نيسان إذا رفضوه.

وعبرت ماي عن اعتقادها بأن من واجب البرلمان البريطاني احترام نتيجة الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي والذي جاء لصالح الانسحاب.

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