شاهد: لحظة اعتقال رجل حاول الاقتراب من سيارة العاهل المغربي خلال زيارة البابا

اعترض شخص موكب الملك محمد السادس والبابا فرنسيس أثناء جولة في شوارع الرباط.

وشوهد رجل يفلت من الإجراءات الأمنية المشددة ويركض باتجاه السيارة التي تقل العاهل المغربي لينقض عليه رجال الأمن والحراس ويلقون القبض عليه.

وكان الملك محمد السادس يقف في سيارة مكشوفة يلوح للجماهير التي كانت مصطفة على جانبي شارع بالرباط ضمن موكب سيارات يضم سيارة البابا.

ولم يتضح ما الذي كان الرجل يحاول أن يفعله.

وأكمل الموكب رحلته بشكل طبيعي متجهاً إلى باحة مسجد حسان في الرباط حيث تقام مراسم الاستقبال الرسمي.

يذكر أن البابا فرانسيس وصل اليوم إلى المغرب في زيارة ليومين تركز على مسألة حوار الأديان وتعزيز الإسلام الوسطي والهجرة، وهبط في مطار العاصمة المغربية حيث كان الملك محمد السادس في استقباله.

وسيقوم بابا الفاتيكان بإحياء قداس يوم الأحد سيحضره نحو 23 ألف شخص كثير منهم تدفقوا على المغرب من دول أفريقية أخرى.

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