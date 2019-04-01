مقتل طيارين من مشاة البحرية الأمريكية في تحطم مروحية في أريزونا

لقي طياران من مشاة البحرية الأمريكية مصرعهما يوم أمس الأحد 31 آذار/مارس، إثر تحطم مروحيتهما خلال مهمة تدريب روتينية بجنوب غرب ولاية أريزونا.

وذكرت قوات المشاة البحرية في بيان لها أن طائرة من طراز " AH-1Z Viper" تحطمت بينما كان الطيارون يقومون بمهمة تدريب روتينية كجزء من دورة على الأسلحة والتكتيكات، ولا يزال السبب الرئيسي وراء وقوع الحادث قيد التحقيق.

وقال الكابتن غابرييل أديبي المتحدث باسم سلاح مشاة البحرية الأمريكية، إن المروحية تحطمت في ملاعب تدريب مشاة البحرية الجوية، لكن لم تتوفر معلومات إضافية على الفور.

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