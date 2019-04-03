شاهد: اعتقال المشتبه به في قتل مغني الراب الأمريكي نيبسي هاسل

قال مسؤولون بشرطة لوس أنجلوس أن قوات الأمن ألقت القبض يوم الثلاثاء على المشتبه به في قتل مغني الراب نيبسي هاسل رميا بالرصاص والذي وقع نتيجة خلاف شخصي.

وقالت إدارة شرطة لوس أنجلوس في بيان على تويتر إن "إيريك هولدر المشتبه به في قتل نيبسي هاسل ألقي القبض عليه وهو رهن الاحتجاز لدى الشرطة".

وتعرض هاسل (33 عاما) لإطلاق نار عدة مرات مساء الأحد أمام متجر الملابس الذي يمتلكه في جنوب لوس أنجلوس وجرى نقله إلى مستشفى حيث أعلنت وفاته. وقالت الشرطة إن شخصين آخرين أصيبا في إطلاق النار.

وقال قائد الشرطة مايكل مور للصحفيين إن هولدر (29 عاما) وهو من سكان لوس أنجلوس لاذ بالفرار من مكان الجريمة في سيارة تقودها امرأة مجهولة.

ونشأ هاسل في جنوب لوس انجلوس وكثيرا ما كان يتحدث عن أنه كان ينتمي لإحدى عصابات الشوارع خلال سنوات مراهقته. وذكرت تقارير إعلامية أنه أصبح ناشطا محليا منذ ذلك الحين.

وترشح ألبومه الأول "فيكتوري لاب" لجائزة غرامي لأفضل ألبوم راب في العام الحالي.

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