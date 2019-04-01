شاهد.. ابتكار شخصيات "كأنها حقيقية" بالريشة والألوان في ألمانيا

ماكياج وفُرش وأطراف صناعية، استخدمها 6 من فناني الماكياج المتدربين خلال مشاركتهم في بطولة "فن الماكياج الألمانية"، يوم الأحد.

التحدي ومدته 90 دقيقة، يتحتم على المشتركين خلالها ابداع "تنكر" واقعي مستوحى من موضوع من العصر الجليدي، أما الفائز بالمركز الأول فسيحصل على مبلغ وقيمته 1000 يورو، وهي الجائزة التي ربحتها الطالبة في مدرسة لتعليم فنون الماكياج في برلين جانيكا كروتزير، حيث حاكت وجه الملكة إليزابيث بطريقة مشوهة.

بيتينا كرانتز عضو لجنة التحكيم أوضحت إلى أن اختيار الفائز قائم على معايير، منها تطبيق الماكياج بشكل جيد، والقدرة على الابداع، واللمسات الأخيرة للماكياج التنكري.

المزيد من الأخبار على يورونيوز:

ممثل كوميدي يتصدر انتخابات الرئاسة الأوكرانية

شاهد: محبو "حرب النجوم" يتمشون في مانيلا بسيوف مضاءة احتفالا بساعة الأرض