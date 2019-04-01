البابا فرنسيس ينتقد بناء الجدران والحواجز لإبعاد المهاجرين

قال البابا فرنسيس إن الزعماء السياسيين الذين يريدون بناء الجدران والحواجز الأخرى لإبعاد المهاجرين "سينتهي بهم الحال أسرى للجدران التي يبنونها".

وردا على سؤال أحد الصحفيين الذين كانوا برفقة البابا على متن طائرته وهو في طريق عودته من المغرب بشأن الهجرة بشكل عام وتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإغلاق الحدود الجنوبية مع المكسيك، علق البابا قائلا "بناة الجدران، سواء كانت مصنوعة من الأسلاك الشائكة أو القرميد، سينتهي بهم الحال أسرى للجدران التي يبنونها".

ولم يذكر البابا ترامب في رده لكنه سبق واختلف مع الرئيس الأمريكي بشأن الهجرة التي أثارت أسئلة أيضا على متن الطائرة خلال الرحلة إلى المغرب.

وقال البابا في كلمة لقادة المغرب يوم السبت 30 آذار/مارس أثناء زيارته البلاد لتشجيع الحوار بين الأديان، إن الحواجز المادية لن تحل مطلقا مشكلات الهجرة ولكن حلها يتطلب توفير عدالة اجتماعية وتصحيح الخلل الاقتصادي في العالم.

والزيارة التي استغرقت نحو 27 ساعة فقط كانت الأولى للبابا فرنسيس إلى المغرب، وأول زيارة يقوم بها بابا للفاتيكان إلى المملكة منذ عام 1985.

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