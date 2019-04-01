شاهد.. البابا فرانسيس يلتقي بأفراد من العائلة الملكية المغربية

التقى البابا فرانسيس يوم السبت بأفراد من العائلة الحاكمة في العاصمة المغربية الرباط.

وخلال اللقاء التقطت صورة تجمع البابا فرانسيس، والملك محمد السادس، وولي عهده الأمير حسن، وشقيقاته أسماء ومريم وحسناء، وشقيقه الأمير رشيد، وابنة الملك الأميرة خديجة، وكلثوم بوفارس زوجة الأمير رشيد وابنهما الأمير أحمد.

يذكر أن هذه الزيارة هي أول زيارة بابوية للمغرب منذ 34 عاما.

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