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السعودية لا تعتزم السماح لطائرات بوينغ 737 ماكس بالطيران في مجالها الجوي

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بقلم:  Euronews  مع رويترز
السعودية لا تعتزم السماح لطائرات بوينغ 737 ماكس بالطيران في مجالها الجوي
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قال وزير النقل السعودي نبيل العامودي اليوم الاثنين إن السعودية لا تعتزم السماح لطائرات بوينج 737 ماكس بالطيران في مجالها الجوي قريبا.

وأضاف العامودي للصحفيين في مؤتمر خاص بالطيران في الرياض "طائرات بوينج 737 ماكس لا تحلق في المملكة حاليا ولا توجد خطط للسماح لها بالعودة في المستقبل القريب".

وتم منع تحليق الطائرات الأكثر مبيعا في بوينج في مختلف أنحاء العالم الشهر الماضي بعد سقوط طائرتين من نفس الطراز في غضون خمسة أشهر.

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