فيديو: أكثر من خمسين مصمم أزياء يشاركون في أسبوع الموضة الأردني

افتتح مصمم الأزياء اللبناني جان-لوي صبجي "الأسبوع الأردني للموضة"، الجمعة الفائت (29 آذار – مارس) في العامة الأردنية، عمان.

وشارك في المهرجان الذي استمرَّ يوميْن، أكثر من خمسين مصمماً من الشرق الأوسط، أغلبيتهم من الأردن، بحسب ما تقوله مؤسسة المهرجان شيرين الرفاعي.

وتضيف الرفاعي أن كثيراً من الحاضرين لم يعرفوا أن هذا العدد من مصممي الأزياء موجود في الأردن أساساً، وأكدت أنها لا تسعى فقط إلى عرض الموضة والمصممين أمام الصحافة العالمية، إنما أيضاً أرادت أن يعرف الأردنيون مصممي الأزياء المحليين.

وتعتقد الرفاعي أنها نجحت في إثبات أن هناك الكثير من الفنانين في هذا المجال على الصعيد الأردني.

وتمكن 18 مصمماً من تقديم "دفيليه" (عرضاً) لأزيائهم في فندق كمبينسكي.

وخصص صبجي مجموعة من الأزياء التي رفعت تحية لموضة الثمانينيات، بحسب ما قاله المصمم لوكالة "أسوشييتد برس" للأنباء. وأضاف صبجي "كما ترون، إن مختلف القطع التي قدّمناها اليوم لامعة وبألوان حديدية".

بينما اتخذت المصممة الأردنية غدير حبش عنوان "Salt Collection" لمجموعتها التي قدّمتها خلال العرض.