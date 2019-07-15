شاهد: جهاز ذكي لأخذ مقاسات الملابس الداخلية النسائية في 5 ثوان

قد يكون التسوق وشراء الملابس الداخلية من الأمور المملة وغير المريحة لعدد كبير من السيدات، ولكن ربما يختلف الأمر عندما تقترن التكنولوجيا باقتناء الملابس الداخلية. شركة يابانية مختصة في صنع الملابس الداخلية توصلت عن طريق اعتماد التكنولوجيا إلى أخذ مقاسات الزبونات في خمس ثوان، فقد ابتكرت "فاكول" غرفة خاصة قادرة على إنشاء صورة ثلاثية الأبعاد لجسم الزبونة.

فكل غرف تغيير الملابس في متجر "هاراجوكو" مجهزة بنظام مسح ضوئي لكامل الجسم. النظام يعمل بالتقنية الثلاثية الأبعاد، وقد تمّ اللجوء إليه نظرا لرغبة الشركة في التوصل إلى منتوج يناسب مقاس الزبونات تماما وتلبية احتياجات السيدات اللاتي يشعرن بعدم الثقة تجاه أجسامهن وقد يشعرن بالحرج لوجود شخص يأخذ مقاسهن. فمع نظام المسح الضوئي للجسم، لن يتمكن شخص آخر من رؤية جسم الزبونة، التي يمكنها إجراء القياسات بسرعة وأكثر أريحية. الخدمة مجانية ولا تشترط شراء الزبونة لأيّ منتوج.

وقبل انطلاق عملية المسح، تتبع الزبونة الإرشادات التي تظهر على الشاشة حيث يتمّ إجراء القياسات بواسطة عدة كاميرات تحيط بالشخص. بعد اكتمال المسح، يمكن للمستخدم الاختيار والتشاور إما مع التطبيق أو مع أحد مستشاري المتجر.

ويتم التوصل إلى التطبيق عن طريق أجهزة أيباد الموجودة في المتجر، ويمكن للزبونة العثور على منتوجات بمقاسها والحصول على توصيات من التطبيق حول الملابس الداخلية التي تناسبها وفق مقاساتها وذوقها الشخصي.

وإذا عثرت الزبونة على ملابس داخلية مناسبة، فيمكنهما تجربتها في المتجر. وإذا لم يكن المنتج في المخزن، فيمكنها شراؤه عبر الإنترنت من خلال جهاز أيباد المتجر أو على موقع شركة "فاكول".

وإضافة إلى اليابانيين، يستقبل المتجر عددا كبيرا من الأجانب، لذلك قامت الشركة بوضع مترجمين فوريين باللغة الإنجليزية لتقديم التعليمات الخاصة بكيفية استخدام الماسح الضوئي للجسم. وحسب الشركة، فقد قام أكثر من ألف شخص بتجربة التطبيق الذكي في الـ 24 يوما الأولى من إطلاقه، وهو ما يؤكد أن هذا الإنجاز قد يصبح قيمة مضافة متجر "هاراجوكو".

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