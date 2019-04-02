إصابة ثلاثة طلاب في انفجار "جسم مجهول" في أكاديمية عسكرية روسية

أصيب ثلاثة طلاب في انفجار لغم، في أكاديمية موجايسك العسكرية الفضائية في مدينة سان بطرسبرغ الروسية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الانفجار نتج عن انفجار "جسم مجهول"، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص.

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "في نحو الساعة 13:30 انفجر "جسم مجهول" في أحد المكاتب الإدارية بمبنى أكاديمية موجايسك العسكرية-الفضائية في سان بطرسبرغ".

وأشارت الوزارة، إلى أنه تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأن إصاباتهم ليست خطيرة.

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أكاديمية موجايسكي

الانفجار وقع بعد ظهر يوم الثلاثاء الثاني من نيسان (إبريل)، في الكلية الخامسة من أكاديمية Mozhaysky، وهي أكاديمية عسكرية فضائية تعد واحدة من أكبر الأكاديميات العسكرية في روسيا، ويتدرب فيها ضباط القوات الجوية وفروع أخرى من القوات المسلحة الروسية، وكذلك الهيئات التنفيذية الفيدرالية.

ونتيجة لهذا الانفجار انهارت أجزاء من الدرج بين الطابقين الثاني والثالث.

وقال مصدر في خدمات الطوارئ: "وفقاً للبيانات الأولية، فقد انفجر لغم في أحد الفصول الواقعة بالطابق الثاني، نجم عنه إصابة أربعة من الطلبة، وانهيار مجموعة من الدرج بالطابقين الأول والثاني"، وأضاف المصدر أنه تمت عملية إجلاء للطلبة والمدرسين من المبنى.

وفي وقت سابق ذكرت مصادر في هيئات الطوارئ بالمدينة، أن الانفجار وقع في الطابق الثاني لأحد الأجنحة الدراسية أثناء فترة الدوام، مستبعدة أن يكون المصابون من طلاب الأكاديمية.

وحسب مصادر روسية، فإن نحو 20 شخصاً كانوا عالقين في المبنى المنكوب بعد انهيار الدرج بسبب الانفجار، دون ورود تأكيد رسمي لهذه التقارير.