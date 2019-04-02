شاهد: عشرات المهاجرين يتسلقون السياج الحدودي بين المكسيك والولايات المتحدة

تسلق عشرات المهاجرين من أميركا الوسطى السياج الحدودي بين المكسيك والولايات المتحدة في تيخوانا أمس الاثنين 1 نيسان/أبريل، وتمكنوا من العبور بطريقة غير شرعية إلى الأراضي الأمريكية، إلا أن محاولات البعض باءت بالفشل، بعد أن ألقى عناصر حرس الحدود الأمريكيين القبض عليهم.

وأعلنت واشنطن مرارا وتكرارا عزمها الحد من زيادة عدد طالبي اللجوء من بلدان في أمريكا الوسطى والذين يسافرون إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك.

وقامت الحكومة الأمريكية يوم السبت 30 آذار/مارس بقطع المساعدات عن دول عدة في المثلث الشمالي والذي يشمل السلفادور وغواتيمالا وهندوراس بتهمة عدم القيام بأي عمل لوقف تدفق المهاجرين إلى أمريكا، خطوة أكد الديمقراطيون أنها ستكون السبب في زيادة الأوضاع سوءا وتعقيدا ولن تكون الحل.

وأمام ارتفاع عدد الساعين للحصول على اللجوء، قال ترامب يوم الجمعة إنه من المحتمل أن يغلق الحدود خلال الأسبوع الجاري إذا لم توقف المكسيك دخول مهاجرين غير قانونيين إلى بلاده.

كما اتهم الدول بتشكيل قوافل مهاجرين وإرسالها إلى الشمال لكنه لم يقدم أدلة على ما ذهب إليه.

ومن جانبها، قالت المكسيك يوم الجمعة عقب تصريحات ترامب على لسان وزير خارجيتها مارسيلو إبرارد إن البلاد لا تتصرف على أساس التهديدات.

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هذا وغرد ترامب يوم الخميس عبر تويتر قائلا "المكسيك لا تقوم بأي شيء لوقف تيار الهجرة غير الشرعية إلى بلادنا. هم يتكلمون فقط من دون أي فعل"، مضيفا "الديمقراطيون لا يهتمون للأمر، فهي قوانين سيئة، لهذا قد أقوم بإغلاق الحدود الجنوبية".

وكان بناء الجدار الحدودي الذي يهدف لمنع تسلل المهاجرين بشكل غير قانوني ضمن قائمة من الوعود التي جاءت في حملة ترامب الانتخابية، إلا أن الرئيس الأمريكي لم يتمكن حتى الآن من توفير الأموال اللازمة لبناء هذا الجدار لعدم وجود تأييد كاف لمساعيه.