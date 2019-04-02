تهديد برفع الحصانة البرلمانية عن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو

طلبت المحكمة الفنزويلية العليا التي يسيطر عليها نظام الرئيس نيكولاس مادورو، رفع الحصانة البرلمانية عن زعيم المعارضة خوان غوايدو، في وقت يغرق هذا البلد في الفوضى.

وفي قرار صدر يوم الإثنين طلبت أعلى هيئة قضائية من رئيس الجمعية الوطنية التأسيسية رفع الحصانة البرلمانية عن غوايدو، الذي اعترفت به حوالي 50 دولة رئيسا مؤقتا للبلاد.

وينتقد غوايدو وهو رئيس البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، بأنه لم يحترم قرارا يمنعه من مغادرة البلاد. وكان غوايدو اخترق القرار الصادر في كانون الثاني/يناير، عندما غادر البلاد سرا قبل أسابيع ليقوم بجولة إقليمية قادته إلى كل من كولومبيا والبرازيل والباراغواي والأرجنتين والاكوادور.

ومازال مادورو يتنازع السلطة مع غوايدو منذ بداية العام الحالي، بينما البلاد تعاني أزمة اقتصادية وانقطاعا متكررا للكهرباء والماء.

وإذا كان قرار المحكمة العليا يمكن أن يؤدي إلى تقديم غوايدو إلى المحاكم العادية، فإنه من الصعب التنبؤ بالنتائج الملموسة في هذا البلد، الذي لا يعترف فيه أحد بشرعية أحد.

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