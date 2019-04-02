"كذبة" تمكن المئات من اللاجئين السوريين من الفرار من مخيم الركبان

تمكن مئات من اللاجئين المتواجدين في مخيم الركبان عند مثلث الحدود السورية الأردنية العراقية من الفرار من المخيم متوجهين نحو المناطق التي تخضع لسيطرة النظام السوري، حسبما ظهر في فيديو سجله مراسل روسي.

ويخضع المخيم لدائرة نفوذ أمريكي، قرب قاعدة التنف العسكرية التي تضم بضع مئات من المقاتلين السوريين المعارضين لنظام الأسد، يعملون إلى جانب القوات الأمريكية على تقاطع طريق رئيسي سريع يربط بغداد بدمشق، وهو الطريق البري الرئيسي لنقل إمدادات الأسلحة من إيران إلى سوريا ومقاتلي حزب الله اللبناني.

وحسب المعلومات التي أوردها فقد غادر أكثر من 350 لاجئ مخيم ركبان، وأضاف أحد اللاجئين متحدثاً للمراسل الروسي "لقد لعبنا خدعة للهرب، قائلين إننا سنبحث عن الطعام. لقد ناضلنا من أجل الحياة لمدة أربع سنوات طويلة. كنا نبحث عن الطعام والماء كل يوم".

وقال أحد أعضاء الهلال الأحمر ضمن مركز الاستقبال "استجاب فريق الهلال الأحمر على مختلف الأصعدة، ومن ناحية الإغاثة تم توزيع فرشات وحرامات (أغطية) ومواد مطبخ وحصير". ليتم لاحقاً إيواء اللاجئين في إحدى مدارس حمص.

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وكثرت المناشدات ونداءات الاستغاثة بعدما قال نازحون إنهم باتوا أشبه بمعتقلين في صحراء قاحلة، بين النظام السوري الذي يمنع عنهم وصول المساعدات إلا في حالات نادرة ومقننة، وبين الحدود الأردنية المقفلة على الجانب الآخر.