نقل بيليه إلى المستشفى في باريس

ذكرت الخدمة الرياضية بموقع إذاعة مونت كارلو أن أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه نقل إلى مستشفى في باريس في وقت متأخر يوم الثلاثاء وأن حالته ليست خطيرة.

وأضاف الموقع أن بيليه (78 عاما) دخل للمستشفى "كإجراء احترازي" بعد إصابته بنزلة برد شديدة عقب حضوره لحدث في باريس مع اللاعب الفرنسي كيليان مبابي.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من ممثل لبيليه في البرازيل.

ويتفرد بيليه، الذي يعتبره كثيرون أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، بفوزه بكأس العالم ثلاث مرات ونال أول لقب حين كان يبلغ من العمر 17 عاما.

وذكرت مونت كارلو أن بيليه ظل في المستشفى يوم الأربعاء.

وتأجل اجتماع بيليه ومبابي، أحد نجوم كأس العالم في روسيا وأصغر لاعب يسجل هدفين في البطولة منذ بيليه في 1958، بسبب مشاكل النجم البرازيلي الصحية العام الماضي كما ذكرت وسائل إعلام فرنسية.

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