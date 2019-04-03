إنخفاضٌ في معدلات الحبس في سجون أوروبا وفرنسا تتصدّر قائمة حالات الهروب

انخفض معدل الايداع في السجون بالقارة الأوروبية خلال السنوات الأخيرة بنسبة بلغت 6.6%، وفق ما جاء في التقرير السنوي الصادر عن مجلس أوروبا حول السجون والسجناء في أوروبا.

وأوضح التقرير الذي نُشر اليوم الأربعاء أن نسبة نزلاء السجون قد تراجعت ما بين العام 2016 والعام 2018 من 109.7 إلى 102.5 سجيناً لكل 100 ألف نسمة، مواصلة بذلك الانخفاض الذي أخذ يُلْحَظْ بدءاً من العام 2012.

التقرير الذي يرصد أعداد السجناء في 47 دولة أوروبية، اعتمد في حساباته على مدة عقوبة السجن التي سجّلت انخفاضاً من 808 إلى 802 شهراً أي ما نسبته 6.8 بالمائة في جميع أنحاء أوروبا، في المقابل ارتفعت نسبة الموقوفين من قبل المحكمة من 17.4 بالمائة إلى 22.4 بالمائة من إجمالي السجناء.

ولا تزال روسيا تتصدر قائمة الدول التي لديها أعلى نسب للحبس في السجون، حيث سجّل 418.3 سجيناً لكل 100 ألف نسمة من سكّان البلاد، فيما تحتل أذربيجان المرتبة الثانية حيث سجّل فيها 235 سجيناً لكل 100 ألف، أما ليتوانيا فتحتل المرتبة الثالثة على صعيد القارة الأوربية والأولى على صعيد دول الاتحاد الأوروبي بمعدل 234.9 سجيناً لكل 100 ألف نسمة من سكّان البلاد.

وفيما يتعلق بأدنى معدلات الحبس في السجون، فتأتي أيسلندا في المركز الأخير ضمن القائمة الأوروبية بمعدل 46.8 سجيناً لكل 100 نسمة، وفنلندا بمعدل 51.1، وهولندا 54.4 سجيناً، والسويد 56.5 سجيناً، والدنمارك 63.2 سجينا، والنرويج 65.4 سجيناً، علماً أن البيانات الواردة في التقرير لا تأخذ بعين الاعتبار البلدان التي يقل عدد سكانها عن 300 ألف نسمة.

ووفق التقرير فإن نسبة نزلاء السجون في رومانيا انخفض بمعدل 16 بالمائة ما بين عامي 2016 و 2018 كما انخفض معدل نزلاء السجون ببلغاريا بنسبة 15 بالمائة، وفي بلدان الشمال الأوروبي سُجّل في النرويج انخفاض بنسبة 11.6 بالمائة وفي فنلندا بنسبة 9.9 بالمائة، ودائماً في المدة المذكورة ذاتها.

وجاء في التقرير أن عدد السجناء الأجانب في ألمانيا بلغ 24483 سجيناً، أي ما نسبته 38.1 من العدد الإجمالي للسجناء في البلاد، كما احتلت ألمانيا المرتبة الثالثة (بعد فرنسا والنمسا) من حيث أعلى معدلات الانتحار داخل السجون بنسبة 11.8 بالمائة لكل 10 آلاف سجين، أما فيما يختص بعدد حالات الهروب من السجون، فجاءت ألمانيا بالمرتبة الثانية، بواقع 394 حالة، فيما تصدّرت فرنسا هذه القائمة بواقع 611 حالة هروب.

للمزيد في "يورونيوز":