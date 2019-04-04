شاهد: اختبار بدلة طيران صممت بتقنية ثلاثة الأبعاد في نيويورك

جرى اختبار بدلة طيران جديدة صممت بتقنية ثلاثية الأبعاد ومجهزة بمحركات نفاثة، في متحف "انتربيد" للبحرية والطيران والفضاء في مدينة نيويورك، حيث جرت عملية الطيران والهبوط دون أن يسجل حادث يذكر.

وقامت شركة بريطانية بتصنيع السترة، التي شرع في تصميمها المبتكر ريتشارد برونينغ سنة 2017، والذي يحمل حاليا الرقم القياسي العالمي لسجلات غينس فيما يخص أقوى سرعة تتمتع بها سترة طيران مزودة بمحرك، وقد بلغ برونينغ سرعة طيران تقارب 52 كيلومترا في الساعة.

اما سترة الطيران الجديدة، فقد جربها سام روجرز العامل في الشركة البريطانية المصنعة "غرافيتي انداستريال"، خلال "قمة تصميم المستقبل" المنعقدة في نيويورك، قائلا إنها المرة الأولى التي يرى فيها الناس سترة طيران مصمة بتقنية ثلاثية الأبعاد، وهي مكونة من النايلون والألمنيوم.

وقد زودت السترة بخمس محركات طيران توربو، وتم تثبيت محركين صغيرين على ذراعي الطيار، ومحرك أكبر على ظهره. وأوضح رودجرز أن المحركات تعمل بأنواع مختلفة من الوقود، منها الديزل.

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