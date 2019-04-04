حفتر يأمر قواته بالتوجه إلى طرابلس وغوتيريش يدعو للتعقل

قالت وكالة رويترز إن قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) خليفة حفتر قد أمر قواته بالتحرك صوب العاصمة طرابلس وذلك في تسجيل صوتي نشر الخميس. وتسيطر على المدينة الحكومة الليبية المعترف بها دوليا برئاسة فايز السراج. التسجيل الصوتي الذي جاء تحت عنوان "عملية تحرير طرابلس"ينذر بمستوى جديد من الخطر في البلاد.

ودعا اللواء حفتر قواته للتوجه إلى العاصمة طرابلس للسيطرة عليها من دون استخدام القوة. وقال حفتر "اليوم نستجيب لنداء أهلنا في عاصمتنا الغالية كما وعدناهم وقد بلغ بهم الصبر منتهاه ..اليوم موعدنا مع القدر ليستجيب لنداء الحق ومع التاريخ ليفتح لنا صفحاته النيرة نسطر في ثمرة الجهاد وخاتمة المعاناة والألم ..اليوم نزلزل الأرض تحت أقدام الظالمين .. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد".

وأضاف اللوء الذي سيطرت قواته الخميس على مدينة غريان الواقعة على بعد نحو 100 كيلومتر جنوبي العاصمة طرابلس الخميس "أيها الأبطال الأشاوس .. لقد دقت الساعة وآن الأوان .. وحان موعدنا مع الفتح المبين فتقدموا كما عهدناكم بخطى واثقة بالله وادخلوها بسلام على من أراد السلام .مناصرين للحق غير غازين .لا ترفعوا السلاح إلا من ظلم نفسه منهم وآثر المواجهة والقتال ولا تطلقوا النار إلا ردا على من حمل السلاح منهم ليطلق النار ويسفك الدماء".

تحركات اللواء حفتر وتصعيد الصراع في ليبيا يأتي بعد اندلاع مناوشات الأربعاء مع قوات متحالفة مع رئيس الوزراء في طرابلس فايز السراج.

وتعد هذه التطورات تصعيدا خطيرا للصراع المستمر في البلاد منذ الإطاحة بالرئيس معمر القذافي في العام 2011، حيث انقسمت ليبيا بين الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس وإدارة موازية متحالفة مع حفتر منذ سقوط القذافي.

وقال اللواء عبد السلام الحاسي آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية في الجيش الوطني الليبي "تمت السيطرة على مدينة غريان بالكامل، وأنا الآن أتجول فيها".

وفي المقابل، قال سكان إن فصائل بمدينة مصراتة التي تعارض الجيش الوطني الليبي، عقدت اجتماعا عاجلا لتعبئة قواتها.

قلق أممي

من ناحية أخرى ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الفصائل الليبية ضبط النفس. وقال غوتيريش، الذي وصل طرابلس الأربعاء لدفع محادثات السلام، في تغريدة قبل السيطرة على غريان إنه قلق للغاية من التحركات العسكرية وخطر المواجهة. وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة بقوله لا حل عسكريا للصراع في ليبيا.

وأضاف "لا يوجد حل عسكري. وحده الحوار بين الليبيين يمكن أن يحل المشاكل الليبية. أدعو للهدوء وضبط النفس فيما أستعد للاجتماع مع القادة الليبيين في البلاد".

ومن المقرر عقد مؤتمر وطني هذا الشهر للاتفاق على خارطة طريق لإجراء انتخابات لوضع حد لعدم الاستقرار في ليبيا، وهي منتج للنفط ونقطة تجمع للاجئين والمهاجرين القادمين من منطقة الصحراء على أمل الوصول إلى أوروبا.

ويتمتع حفتر بدعم مصر والإمارات اللتين تعتبرانه حصنا في وجه الإسلاميين بينما يرى فيه معارضوه صورة جديدة للقذافي.

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وتسيطر قواته على الشرق وتوسعت في الآونة الأخيرة إلى جنوب ليبيا.

وقالت مجموعة فصائل في مصراتة إنها مستعدة لمواجهة الجيش الوطني الليبي.

وذكرت مجموعة الفصائل في بيان أن وجهاء المدينة يطالبون السراج بإصدار أوامر ببدء عملية على الفور.

ويشكك محللون في قدرة الجيش الوطني الليبي على شن هجوم شامل في ظل توسيع نطاق عملياته بالتقدم جنوبا كما أنه يعتمد على رجال العشائر وقوات أخرى مساعدة.