مجموعة السبع تحذر الفصائل المتحاربة في ليبيا من استغلال المنشآت النفطية

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان يوم السبت إن وزراء خارجية دول مجموعة السبع اتفقوا إلى حد بعيد حول سلسلة من القضايا خلال اجتماع دام يومين لكنهم لم يتمكنوا من تجاوز الخلافات فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي وكيفية التعامل مع إيران.

وأضاف "رغم نسمات الهواء في دينار لم نستطع التغلب على بعض خلافاتنا" مشيرا إلى مدينة دينار في غرب فرنسا حيث عقد الاجتماع.

وتابع في ختام الاجتماع "أعتقد أن المحادثات كانت بناءة وسارة في الأجواء و(القضايا) الأساسية".

وقال لو دريان الذي تواجه بلاده انتقادات لأنها تدعم القائد العسكري الليبي خليفة حفتر إن الفصائل المتناحرة في ليبيا بحاجة لضبط النفس وإنه ينبغي على حفتر القبول بمسعى تدعمه الأمم المتحدة لتحقيق السلام.

وحذرت مجموعة السبع الفصائل المتحاربة في ليبيا من استغلال المنشآت النفطية لتحقيق مكاسب سياسية في ظل تصعيد في النزاع على السلطة هناك.

وقال بيان المجموعة "نذكر بأن منشآت وإنتاج وإيرادات النفط في ليبيا مملوكة للشعب الليبي وينبغي ألا يستغلها أي طرف لتحقيق مكاسب سياسية".

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