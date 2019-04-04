تنظيم الدولة يقول إنه قتل 13 جنديا نيجيريا في هجمات مختلفة

ذكر تنظيم الدولة الإسلامية يوم الخميس أنه قتل 13 جنديا نيجيريا وخمسة جنود أفارقة آخرين من قوة إقليمية في هجمات نفذها بين يومي الجمعة والأربعاء.

وقال التنظيم في صحيفته الأسبوعية النبأ إن الهجمات وقعت في ولاية بورنو بشمال شرق نيجيريا وفي بلدة بمنطقة بحيرة تشاد، التي تضم تشاد ونيجيريا.

وكان التنظيم قد اجتاح بلدة ران شمال شرق نيجيريا أواسط شهر يناير الماضي، فيما أرجعته مصادر أمنية لكونه محاولة لضرب مساعي الرئيس محمد بخاري لهزيمة المتشددين قبل أسابيع من الانتخابات العامة.

وفي فبراير قال تنظيم الدولة الإسلامية إنه نفذ هجوما صباح يوم السبت على مدينة مايدوجوري بشمال شرق نيجيريا أثناء الانتخابات التي تجريها البلاد لكن الجيش نفى وقوع هجوم وقال إن أصوات الانفجارات ناجمة عن تدريبات.

وفي بيان نشرته وكالة أنباء أعماق التابعة للتنظيم، قالت ولاية غرب أفريقيا التابعة للدولة الإسلامية إن الهجوم استهدف مطار المدينة وقاعدة عسكرية ومبنى حكوميا.

وصعد بخاري للسلطة في 2015 بوعود بهزيمة جماعة بوكو حرام التي انشق عنها تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا في 2016. وأصبح التنظيم منذ ذلك الحين الجماعة المهيمنة في شمال شرق نيجيريا.

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