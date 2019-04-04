البرلمان الجزائري يقرر تأسيس لجنة برئاسة صالح قوجيل لتحديد تاريخ إعلان شغور الرئاسة

اجتمع مكتبا مجلس الأمة بحضور رئيسه عبد القادر بن صالح والمجلس الشعبي الوطني الممثل في شخص رئيسه معاذ بوشارب الخميس، لتحضير اجتماع البرلمان بغرفتيه و ذلك عقب تبليغه من طرف المجلس الدستوري بشهادة التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، ووفقا لما تنص عليه المادة 102 من الدستور. وقرر المجتمعون تأسيس لجنة خاصة يترأسها العضو الأكبر سنا صالح قوجيل لصياغة النظام الداخلي لاجتماع البرلمان بغرفتيه وتحديد تاريخ الإجتماع لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية.

وكان المجلس الدستوري قد أقر الأربعاء، الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية بعد إخطاره رسميا من طرف الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بقراره إنهاء ولايته بصفته رئيسا للجمهورية، كما قام المجلس بتبليغ شهادة التصريح بحالة الشغور إلى البرلمان، حسب ما ينص عليه القانون الأسمى للبلاد.

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