المسدس الذي تسبب في موت الرسام الشهير فان غوخ للبيع في مزاد علني

سيعرض المسدس الخاص بالرسام فنسنت فان غوخ في المزاد العلني يوم 19 يونيو من هذا العام في فندق دراوت بباريس.

المسدس وهو من نوع Lefaucheux revolver يُعتقد أنه تسبب بجروح قاتلة لغوخ نتيجة استخدامه، فبات يُعرف بـ "السلاح الأكثر شهرة في تاريخ الفن"، وتقدر قيمته ما بين 40000 – 60000 جنيه إسترليني.

وقد عثر مزارع على هذا السلاح عام 1965، في حقل شمال غرب باريس، حيث قضى فان غوخ الأشهر الأخيرة من حياته عام 1890.

وعرض المسدس للجمهور عام 2012، كما عرض أيضا في متحف فان غوخ في أمستردام عام 2016.

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ولا يزال لغز وفاة الرسام الهولندي مجهولا، ويعتقد بعض المؤرخين أنه انتحر، ويعتقد آخرون بأنه تعرض لإطلاق نار من قبل ولدين عن طريق الخطأ.

لا يزال لغز وفاة الرسام الهولندي غير واضح: بينما يعتقد المؤرخون أن فان جوخ قتل نفسه، يزعم بعض الباحثين أنه ربما يكون قد أطلق النار عليهما بطريقتين.