تركيا: صفقة شراء منظومة إس-400 من روسيا "محسومة" ولا يمكن الغاؤها

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الخميس إن صفقة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400، التي أثارت التوتر مع الولايات المتحدة باتت "محسومة" ولا يمكن الغاؤها.

وأضاف، في مؤتمر صحفي على هامش زيارة للولايات المتحدة، أن علاقات بلاده مع روسيا ليست بديلا لتحالفها مع حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

من جهته أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده تواصل مناقشاتها مع تركيا بخصوص شراء نظام دفاعي صاروخي من روسيا، معبرا عن ثقته من إمكانية التوصل إلى حل،.

وفي كلمته في مؤتمر صحفي، في ختام اجتماع لوزراء خارجية حلف الأطلسي قال بومبيو:"هناك فرص عظيمة أمام الولايات المتحدة وتركيا للعمل معا عن كثب... أجريت مناقشة مطولة جيدة مع وزير الخارجية التركي بالأمس وأنا واثق جدا من أننا سنجد طريقا للمضي قدما."

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