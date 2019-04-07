حزب العدالة والتنمية التركي سيطلب إعادة فرز جميع أصوات الناخبين في اسطنبول

قال مسؤول كبير في حزب العدالة والتنمية التركي الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان إن الحزب سيطلب من أعلى هيئة انتخابية بالبلاد إعادة فرز جميع أصوات الناخبين في اسطنبول في الانتخابات المحلية التي أجريت الأسبوع الماضي.

وفاز حزب الشعب الجمهوري المعارض بأغلبية ضئيلة في اسطنبول في الانتخابات التي أجريت يوم الأحد الماضي. وطعن حزب العدالة والتنمية من قبل على النتائج وتم إجراء إعادة فرز جزئية في بعض المناطق وتجرى‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬ إعادة فرز كاملة في مناطق أخرى.

وقال علي إحسان ياووز نائب رئيس حزب العدالة والتنمية للصحفيين "لقد اخترنا مسار حذف الأخطاء الرقمية. لكن الأمر لم ينته".

وأضاف أن الحزب طلب فرز جميع صناديق اقتراع دائرة بيوجلو وهي واحدة من 39 دائرة باسطنبول مضيفا أن الحزب سيطلب من اللجنة العليا للانتخابات نفس الشيء في الدوائر الأخرى.

وقال "سنطلب من اللجنة العليا للانتخابات إعادة فرز كل الأصوات في الدوائر الثماني والثلاثين (الأخرى)".

وتعرض حزب العدالة، الذي تضرر نتيجة التباطؤ الاقتصادي ، لصدمة كبيرة جراء خسارته المحتملة في الانتخابات البلدية باسطنبول، المركز التجاري للبلاد، وبالعاصمة أنقرة.

ويتولى حزب العدالة والتنمية السلطة منذ عام 2002 لكنه هيمن مع الأحزاب الإسلامية التي سبقته على اسطنبول وأنقرة منذ 25 عاما.

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