ماذا قالت إيفانكا ترامب عن السيسي؟

أبدت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي في تغريدة لها يوم الخميس اعجابها بالخطاب الذي ألقاه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نهاية الأسبوع الماضي، حول المرأة المصرية.

وقالت في تغريدتها:"ألقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خطابا مهما نهاية الأسبوع الماضي، دعا فيه إلى اجراء إصلاحات تؤدي إلى تمكين المرأة، هذه الإصلاحات محل دعم وتشجيع من قبلنا، ونتطلع إلى التعاون مع الحكومة المصرية لدفع هذه الجهود".

وكان الرئيس السيسي قد حضر احتفالية تكريم المرأة المصرية، ألقى خلالها كلمة تحدث عما حققته من مكاسب، ودخولها جميع ميادين العمل، ومساهمتها في بناء البلد والمجتمع، وقال إن المرأة كانت خط الدفاع الأخير والصلب خلال الظروف التي مرت بها مصر خلال السنوات الماضية.

يذكر أن الرئيس السيسي سيزور الولايات المتحدة في التاسع من الشهر الجاري، للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب، لإجراء محادثات حول الأوضاع في الشرق الأوسط.

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