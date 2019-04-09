ترامب يقول إن تقدما كبيرا تحقق مع مصر فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال استقباله للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء إنه تم إحراز تقدم كبير مع مصر فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب. وقال ترامب أيضا، بينما كان السيسي يقف إلى جانبه، للصحفيين إن هناك أمورا مهمة سيناقشانها تتعلق بقضايا عسكرية وبالتجارة.

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