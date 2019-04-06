شاهد: شرطة اليونان تشتبك مع مهاجرين حاولوا الوصول لطريق يؤدي إلى الحدود

قال شهود إن الشرطة اليونانية اشتبكت السبت مع مجموعات من المهاجرين واللاجئين كانت تخيم في حقل قريب من الحدود الشمالية للبلاد أملا في العبور إلى دول مجاورة والانتقال من هناك إلى شمال أوروبا. ,كان مئات الأشخاص من بينهم أطفال r"وصلوا إلى الحقل المجاور لمخيم ديافاتا للمهاجرين قرب الحدود مع مقدونيا الشمالية الخميس وبدأوا في نصب الخيام.

وتحرك المهاجرون بدافع تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي عن خطط لحركة منظمة لعبور الحدود البرية بشمال غرب اليونان إلى ألبانيا في مطلع أبريل/ نيسان.

وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع على عشرات الأشخاص الذين كان بعضهم يحمل أطفالا وألقوا حجارة وزجاجات في أثناء محاولتهم كسر طوق للشرطة والوصول إلى طريق يؤدي إلى الحدود.

وقال وزير الهجرة اليوناني ديمتريس فيتساس لقناة (إي.آر.تي) التلفزيونية الرسمية يوم الجمعة "فتح الحدود كذبة".

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