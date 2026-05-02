قنابل صوتية وأسلاك شائكة.. ناشطون في "أسطول الصمود" يتحدثون عن 40 ساعة من "العنف" الإسرائيلي

أعلن ثلاثة ناشطين أستراليين، اليوم السبت، بدء إضراب مفتوح عن الطعام في جزيرة كريت اليونانية، احتجاجًا على احتجاز السلطات الإسرائيلية لاثنين من نشطاء "أسطول الصمود العالمي"، وعلى ما وصفوه بـ"استمرار تجويع الشعب الفلسطيني".

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وجاء ذلك بعد أيام من اعتراض القوات الإسرائيلية، يوم الأربعاء الماضي، لـ 22 سفينة وعلى متنها نحو 175 ناشطاً من جنسيات مختلفة، قبالة السواحل اليونانية، أثناء محاولته كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة.

وبعد الإفراج عن أكثر من 170 ناشطًا احتُجزوا في اليونان، أفاد عدد من المشاركين في مقابلات مع وسائل إعلام إيطالية بأنهم تعرّضوا لـ"عنف شديد وتعذيب" على يد جنود الجيش الإسرائيلي.

ونشرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية صورًا لاثنين منهم، قالت إنها تُظهر علامات واضحة للعنف على وجهيهما، معتبرة ذلك دليلاً على أن الجنود "ضربوهما بعنف شديد".

وجاءت هذه المزاعم بعد وجود صحافي من صحيفة "إل فاتو كوتيديانو" الإيطالية على متن الأسطول، وكان أول من نقل هذه الاتهامات.

من جهته، قال الناشط الأسترالي زاك سكوفيلد، في تصريحات لصحيفة "غارديان أستراليا" بعد إطلاق سراحه، إن الناشطين احتُجزوا على متن سفينة نقل تابعة للجيش الإسرائيلي حوّلت إلى ما يشبه "السجن"، حيث غطت الحاويات سطحها الرئيسي وأحيطت بأسلاك شائكة.

واتهم المتحدث القوات الإسرائيلية بممارسة العنف بحق المحتجين، مشيراً إلى أن بعضهم تعرض للضرب بأعقاب البنادق والهراوات، وإطلاق الرصاص المطاطي من مسافة قريبة. وأضاف: "رأيت جندية من الجيش الإسرائيلي تضرب شابة كولومبية مراراً على أضلاعها" حسب قوله.

وتابع سكوفيلد واصفاً المعاملة التي تعرض لها شخصياً بأنها "عنف محدود"، قائلاً: "أُلقيت قنبلتان صوتيتان عند قدمي مباشرة بينما كنت جالساً قرب مدخل ساحة الاحتجاز، وأُجبرت على اتخاذ أوضاع مرهقة، حيث جثوت على الأرض لفترات طويلة مع دفع رأسي نحو الأرض".

كما أشار إلى أن الاكتظاظ أجبر نحو ربع المحتجزين على النوم في العراء، وأنهم تعرضوا للغمر مرتين بعد أن ضخ الجنود الإسرائيليون مياه البحر فوق سطح السفينة.

مقاومة أثناء اعتقال قائدَي الأسطول

وبحسب صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، فإن بعض النشطاء حاولوا مقاومة اعتقال اثنين من أبرز قادة الأسطول، وهما الناشط الفلسطيني-الإسباني سيف أبو كشِك، والناشط البرازيلي تياغو أفيلا، اللذان تقرر نقلهما إلى إسرائيل لاستجوابهما خلافاً لبقية المشاركين.

وفي بيان لهم، قال منظمو الأسطول: "لقد نجا المشاركون في أسطول الصمود العالمي لتوّهم من 40 ساعة من الوحشية الممنهجة على متن إحدى سفن البحرية الإسرائيلية داخل المياه الإقليمية اليونانية. حُرم النشطاء من الوصول الكافي إلى الماء والغذاء، وأُجبروا على النوم على أرضية السطح التي كانت تُغمر بالمياه بشكل متعمد ومستمر. وعندما بدأ الجنود باعتقال أبو كشِك وأفيلا، قاوم طاقمنا بشكل سلمي، لكن الرد كان عنفاً محضاً. تعرّض النشطاء للضرب والركل، وسُحبوا على سطح السفينة وأيديهم مقيّدة خلف ظهورهم. وأصيب بعضهم بكسور في الأنف، وآخرون بكسور في الأضلاع وجروح نازفة" حسب البيان.

كما قدّم منظمو الأسطول شكوى في روما بشأن ما وصفوه بـ"اختطاف" الناشطين الرئيسيين ونقلهما إلى إسرائيل، معربين عن "قلق بالغ على سلامتهما واحتمال تعرضهما لتعذيب شديد".

موقف إسرائيل: اتهامات بالارتباط بحماس

من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في منشور على منصة "إكس" يوم الجمعة، إن "هذا الأسطول، الذي تقوده حماس، هو استفزاز جديد يهدف إلى تحويل الانتباه عن رفضها نزع سلاحها". وأضاف أنه سيتم نقل أفيلا وأبو كشِك إلى إسرائيل "لاستجوابهما"، مشيراً إلى أن أبا كشِك "مشتبه بانتمائه إلى منظمة إرهابية"، وأفيلا "مشتبه بنشاطه غير القانوني".

وشدد ساعر على أن "إسرائيل لن تسمح بخرق الحصار البحري القانوني على غزة"، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي "نجح في منع محاولات خرق الحصار" وأن جميع المشاركين "نُقلوا دون أذى".

ردود الفعل الأوروبية

وقد أثارت الحادثة غضباً في عدد من الدول الأوروبية التي كان عشرات من مواطنيها على متن القوارب. وجاءت ردود الفعل شديدة اللهجة، خصوصاً من إيطاليا وإسبانيا. إذ اعتبر منظمو الأسطول أن احتجاز الرجلين غير قانوني، ودعت عدة حكومات أوروبية إسرائيل إلى إطلاق سراح الناشطين، ووصفت الإجراء بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي". كما طالبت إسبانيا بشكل خاص بالإفراج الفوري عن أبو كشِك.

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية أن طاقمها القنصلي متواجد في جزيرة كريت لتقديم المساعدة للنشطاء الثلاثة المضربين عن الطعام، وكذلك لثلاثة أستراليين آخرين هم بيانكا ويب-بولمان وسوريا ماكإيوان وكاميرون ترايب، الذين أفرج عنهم أيضاً.

وأكدت الوزارة أنها تواصل التنسيق مع السلطات الإسرائيلية واليونانية للتأكد من أوضاع أي أستراليين محتجزين. ودعت الدولة العبرية إلى الامتثال لأوامر محكمة العدل الدولية الملزمة، بما في ذلك تمكين تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية.

وحذرت مواطنيها من "عدم الانضمام إلى محاولات كسر الحصار البحري الإسرائيلي، لما قد يعرضهم وغيرهم لخطر الإصابة أو الموت أو الاعتقال أو الترحيل"، وشجعت الراغبين في إيصال مساعدات إلى غزة على استخدام "القنوات المعتمدة".

ومن المقرر أن ينظم مؤيدون للأسطول في أستراليا فعالية تضامنية في ميناء سيدني، يوم الأحد، دعماً للنشطاء والمطالبين برفع الحصار عن غزة.