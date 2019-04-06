شاهد.. لص يحاول الهرب من الشرطة بتسلقه نافذة الطابق 22 فماذا كانت النتيجة؟

حاول لص في مقاطعة هونان بالصين يوم 27 مارس، الهرب من الشرطة بتسلقه نوافذ في الطابق الثاني والعشرين لمبنى سكني، إلا أن أفراد الشرطة تمكنوا من الإمساك به وإرغامه على الدخول من جديد إلى الشقة للقبض عليه.

واعتاد اللص على سرقة المحال التجارية في المنطقة.

وفي مقطع الفيديو يظهر رجال الشرطة أثناء عملية اقتحام للشقة ومحاولة منعه من الهرب.

وكان اللص قد سرق سيدة تمتلك محلا تجاريا في الحي، حيث استولى على بطاقتها البنكية ومعلوماتها السرية، ومن ثم سحب مبلغ 1200 جنيه استرليني.

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