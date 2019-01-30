محاكمة سويدي سرق مجوهرات ملكية تعود للقرن 17

خضع رجل متهم بسرقة كنوز ملكية تقدر قيمتها بنحو 65 مليون كرون (7.2 مليون دولار) للمحاكمة في السويد.

ومن بين هذه المجوهرات تاج مرصع بالجواهر من كاتدرائية كان معروض فيها.

وقالت المدعية العامة رينا ديفغون أن المواطن السويدي البالغ من العمر 22 عاما ارتكب "جريمة خطيرة" لأنه كان مخططا لها مسبقا، وكانت المسروقات ذات قيمة "ثقافية وفريدة من نوعها تاريخيا ولا يمكن تعويضها."

المتهم الذي اعتقل في 12 سبتمبر أيلول الماضي سرق القطع الأثرية التي تعود الى عام 1611 والتي صنعت لتقدم في جنازات العائلة المالكة من كاتدرائية سترانغناس، رفقة شخص آخر. وتم احتجاز رفيقه دون أن تقدم اليه التهم بعد.

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ووقعت حادثة السرقة في 31 يوليو تموز بعد أن حطم اللصان الزجاج في عرض كان مراقبا وخاضعا لجهاز انذار.

للإشارة لم تتمكن السلطات من استرجاع المجوهرات المسروقة. كما لم تعلن المحكمة بعد موعد اصدار الحكم النهائي.