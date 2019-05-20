شاهد: اجلاء برج إيفل في باريس بعد أن تسلق رجل المعلم

أجلت السلطات الفرنسية الناس من برج ايفل وسط باريس وأغلقت جميع الطرق المؤدية إلى المعلم، بعد أن شوهد رجل يتسلق الطوابق العليا للبرج، ما استدعى تدخلا لرجال المطافئ.

وتقول الشرطة الفرنسية إن الرجل دخل إلى البرج بصفة عادية، ولكنه شرع بتسلق المعلم عندما وصل إلى الطابق الثاني. واسترعي المشهد انتباه عديد السياح الذين كانوا على عين المكان.

ولم تتوفر معلومات أخرى بشأن الأسباب التي دفعت بالرجل إلى المخاطرة بحياته وتسلق البرج، الذي يعد أحد أهم المعالم على وجه البسيطة، والذي سيتم إغلاقه حتى إشعار آخر.

للمزيد على يورونيوز:

شاهد: الإحتفال بمرور 130 سنة على بناء برج إيفل

جدران زجاجية مضادة للرصاص والهجمات الصاروخية لحماية برج إيفل