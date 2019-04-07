مقتل مسلحين في هجوم استهدف نقطة أمنية شرق السعودية

قال تلفزيون العربية اليوم الأحد إن أربعة مهاجمين استهدفوا نقطة أمنية في شرق السعودية بالأسلحة و"بالقنابل" في أثناء محاولتهم الفرار من المملكة مما أسفر عن مقتل اثنين منهم واعتقال اثنين.

ونقلت القناة التلفزيونية عن مراسلها قوله إن الحادثة وقعت على طريق أبو حدرية السريع الذي يربط المنطقة الشرقية بدولتي البحرين والكويت المجاورتين. وأشارت إلى أن هناك حالتي إصابة في صفوف قوات الأمن.

وتعد المنطقة الشرقية المنتجة للنفط بؤرة ساخنة بين الحكومة والأغلبية الشيعية التي تشكو تعرضها للتمييز والقمع.

وتشهد المنطقة احتجاجات متقطعة لكنها سلمية في الأغلب بدءا من عام 2011. وشن مسلحون شيعة هجمات عنيفة مرارا على قوات الأمن السعودية لكن العنف أصبح نادرا بشكل أكبر منذ أن طردت قوات الأمن المسلحين إلى حد بعيد عام 2017.

وقال تلفزيون العربية إن ثلاثة من مهاجمي النقطة الأمنية ضمن قائمة المطلوبين في منطقة القطيف دون تقديم تفاصيل أخرى. وأضاف أن العملية الأمنية نُفذت بعيدا عن المناطق المأهولة.