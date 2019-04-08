مقتل اثنين واعتقال اثنين آخرين في عملية أمنية سعودية بمحافظة القطيف

أعلنت رئاسة أمن الدولة بالسعودية في بيان يوم الاثنين مقتل اثنين من المطلوبين أمنيا والقبض على اثنين آخرين في عملية أمنية بمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية.

وذكرت واس أن الجهات الأمنية تمكنت بعملية استباقية من رصد عناصر مطلوبين أمنيا، يتجهزون لتنفيذ عمل إرهابي، فاعترضتهم دورية أمنية وتبادلت معهم إطلاق النار.

وذكرت قناة العربية يوم الأحد أن أربعة مهاجمين استهدفوا نقطة تفتيش في المنطقة الشرقية بمتفجرات.

وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية على موقعها الإلكتروني يوم الاثنين أن القتيلين مطلوبان لضلوعهما في اضطرابات تتعلق بالأمن.

وكانت العربية قد قالت أمس إن أربعة مهاجمين استهدفوا نقطة أمنية في شرق السعودية بالأسلحة و"بالقنابل" أثناء محاولتهم الفرار من المملكة مما أسفر عن مقتل اثنين منهم واعتقال اثنين.

ونقلت القناة التلفزيونية عن مراسلها قوله إن الحادثة وقعت على طريق أبو حدرية السريع الذي يربط المنطقة الشرقية بدولتي البحرين والكويت المجاورتين. وأشارت إلى أن هناك حالتي إصابة في صفوف قوات الأمن.

وتعد المنطقة الشرقية المنتجة للنفط بؤرة ساخنة بين الحكومة والأغلبية الشيعية التي تشكو تعرضها للتمييز والقمع.

وتشهد المنطقة احتجاجات متقطعة لكنها سلمية في الأغلب بدءا من عام 2011. وشن مسلحون شيعة هجمات عنيفة مرارا على قوات الأمن السعودية لكن العنف أصبح نادرا بشكل أكبر منذ أن طردت قوات الأمن المسلحين إلى حد بعيد عام 2017.

وقال تلفزيون العربية إن ثلاثة من مهاجمي النقطة الأمنية ضمن قائمة المطلوبين في منطقة القطيف دون تقديم تفاصيل أخرى. وأضاف أن العملية الأمنية نُفذت بعيدا عن المناطق المأهولة.

المزيد من الأخبار على يورونيوز:

أمريكا تصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية وطهران ترفض التصنيف

ماي إلى برلين وباريس لـ "تمديد بريكست" ومفاوضاتها مع المعارضة لازالت متعثرة

روسيا وتركيا ستقومان بدوريات مشتركة في إدلب بسوريا