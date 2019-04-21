إحباط هجوم إرهابي في الرياض

قال تلفزيون العربية اليوم الأحد إن أربعة مهاجمين قُتلوا في إحباط هجوم إرهابي على مركز للشرطة شمالي العاصمة السعودية الرياض.

ويقع مركز الشرطة في الزلفي على بعد حوالي 250 كيلومترا إلى الشمال الغربي من الرياض.

وأظهرت مقاطع فيديو على الإنترنت لم يتسن لرويترز التحقق من صحتها حتى الآن سيارة مفتوحة الأبواب عند نقطة تفتيش وجثتين ملطختين بالدماء في مكان قريب على الأرض. وتسنى سماع أصوات أعيرة نارية.

وقال تلفزيون العربية إن المهاجمين كانوا مسلحين برشاشات وقنابل وزجاجات حارقة.

ويهاجم متشددون أهدافا أمنية في السعودية منذ سنوات بعدما سحقت السلطات نشاط تنظيم القاعدة قبل أكثر من عشر سنوات.

وفي العام الماضي، قُتل أحد رجال الأمن ومقيم من بنجلادش في هجوم على نقطة تفتيش أمنية في مدينة بريدة القريبة كما قُتل رجل شرطة في هجوم منفصل بمدينة الطائف في غرب المملكة.

ولم ترد وزارة الداخلية على طلب التعقيب على إحباط هجوم في الزلفي.

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