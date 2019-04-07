العقوبات الأمريكية منعت إيران من الحصول على مساعدات لضحايا الفيضانات

قالت جمعية الهلال الأحمر الإيرانية يوم الأحد إن العقوبات الأمريكية حرمتها من استلام أي مساعدات مالية من الخارج لمساعدة ضحايا الفيضانات التي تسببت في مقتل 70 شخصا على الأقل وغمرت نحو 1900 منطقة سكنية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأسبوع الماضي إن واشنطن مستعدة لتقديم المساعدات عبر جمعيتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر لكنه اتهم المؤسسة الدينية الإيرانية "بسوء الإدارة في تخطيط المدن وفي الاستعداد للطوارئ".

وقالت جمعية الهلال الأحمر في بيان "لم تحصل جمعية الهلال الأحمر الإيرانية على أي مساعدات نقدية أجنبية. وبالنظر إلى العقوبات الأمريكية غير الإنسانية، فإنه لا يوجد سبيل لإرسال مثل هذه المساعدات النقدية".

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وأضافت أن الجمعية حصلت على بعض المساعدات غير المالية من الخارج وأنه جرى توزيعها على ضحايا الفيضانات.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال الأسبوع الماضي إن العقوبات الأمريكية، التي عاودت واشنطن فرضها بعد انسحابها من الاتفاق النووي بين إيران وست قوى عالمية، تعرقل وصول جهود الإغاثة للبلدات والقرى المتضررة.

وقال على تويتر "المعدات الممنوعة تشمل طائرات الإغاثة: هذه ليست حربا اقتصادية فحسب، إنها إرهاب اقتصادي".

ولا تزال منظمات الإغاثة تبذل جهودا حثيثة في مواجهة كارثة الفيضانات التي حلت بعدما بدأت الأمطار تهطل بغزارة على البلاد على نحو غير معتاد منذ 19 مارس آذار. وجرى حتى الآن إجلاء نحو 86 ألف شخص إلى مراكز إيواء طارئة.