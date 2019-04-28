شاهد.. الفيضانات تغمر شوارع أوتاوا وتحولها إلى أنهار

قامت السلطات الكندية بالمزيد من عمليات إجلاء السكان وسط البلاد بسبب ارتفاع منسوب المياه. رئيس بلدية العاصمة أوتاوا جيم واتسون أعلن حالة الطوارئ على خلفية ارتفاع مستوى المياه بطول نهر أوتاوا وتوقعات بهطول المزيد من الأمطار. وفي نفس السياق حذرت السلطات في منطقة كيبيك من أن سدا لتوليد الكهرباء بالطاقة المائية عرضة لخطر التصدع.

رويترز

وطلب جيم واتسون رئيس بلدية أوتاوا في بيان نشره عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي المساعدة من الإدارة المحلية في أونتاريو ومن جيش البلاد. وحذر من أن التوقعات تشير حاليا إلى أن "مستويات مياه الفيضان ستتخطى المستويات التي ألحقت أضرارا كبيرة بالعديد من الممتلكات بمدينة أوتاوا في العام 2017".

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وبحسب موقع إلكتروني حكومي، أودت الفيضانات بحياة شخص وأرغمت ما يزيد على 900 على مغادرة منازلهم في إقليم كيبيك. وقالت متحدثة باسم مدينة أوتاوا إن المدينة تلقت 80 طلبا لخدمات تتعلق بالفيضانات المحتملة مثل وضع أكياس الرمل.

وأثار احتمال هطول مزيد من الأمطار خلال يوم أو يومين مخاوف من انهيار سد لتوليد الطاقة الكهرومائية بمنطقة بيل فولز في الجزء الغربي من كيبيك بسبب ارتفاع مستويات المياه. وقالت شرطة إقليم كيبيك إنه تم إجلاء 250 شخصا من المنطقة كإجراء وقائي تحسبا لحدوث تصدع في السد القائم على نهر الروج.