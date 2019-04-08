مجموعة ثانية من مسلمي الروهينغا تصل إلى شاطئ بماليزيا

قالت الشرطة الماليزية إنها عثرت على 37 شخصا يُعتقد أنهم من المسلمين الروهينغا القادمين من ميانمار على شاطئ في شمال ماليزيا يوم الاثنين فيما تخشى السلطات أن تكون تلك المجموعة ضمن موجة جديدة من تهريب البشر عبر البحر.

وأبحر عشرات من الروهينغا في ميانمار وبنغلاديش في قوارب في الأشهر الأخيرة في محاولة للوصول إلى ماليزيا التي شهدت تراجعا في عدد القادمين بعد شن حملة في 2015 ضد تهريب البشر.

وتم في الشهر الماضي العثور على 35 مهاجرا على شاطئ سونجاي بيلاتي في ولاية برليس بشمال ماليزيا.

وقال نور مشار محمد قائد شرطة ولاية برليس لرويترز إن 37 رجلا اعتقلوا يوم الاثنين حول بلدة سيمبانغ إمبات بعد وصولهم إلى الشاطئ في الساعات الأولى من صباح الاثنين.

وتقول وكالات الأمم المتحدة إن أكثر من 700 ألف من الروهينغا عبروا إلى بنغلاديش في 2017 هروبا من حملة للجيش في ولاية راخين بميانمار.

وتعتبر ميانمار الروهينغا مهاجرين غير شرعيين من شبه الجزيرة الهندية ووضعت عشرات الآلاف في معسكرات مترامية الأطراف في راخين منذ اجتياح العنف المنطقة في 2012.

ويعتقد المسؤولون أن المهاجرين الذين عثر عليهم يوم الاثنين من ميانمار أو بنغلاديش.

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