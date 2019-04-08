شاهد: مدينة أضنة التركية تحي مهرجان الزهر البرتقالي

تجمع المحتفلون في شوارع أضنة، أكبر مقاطعة في جنوب تركيا من حيث عدد السكان لحضور "مهرجان الزهر البرتقالي" المنظم في الفترة من 3 إلى 7 أبريل/نيسان. وجلبت النسخة السابعة للمهرجان حشدًا هائلاً من الإعجاب وحضرت الأندية الرياضية والجمعيات والمدارس والأطفال والأسر الذين التقوا في حفل الافتتاح في سنترال بارك بالمدينة.

المشاركون ارتدوا بدلات ملونة وقبعات وأزياء وتنانير مختلفة ورقصوا على أنغام الموسيقى. المهرجان تميز أيضا بتظيم عروض الرقصات الشعبية والمباريات الرياضية والعروض الفردية في شوارع أضنة.