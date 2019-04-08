شاهد: حيوانات من غزة تجد مأوى جديدا في حديقة بالأردن بعد نفوق بعضها

غادر خمسة أسود وخمسة قردة وأربع نعامات وثلاثة طواويس وذئبان وضبع غزة إلى الأردن يوم الأحد (7 أبريل نيسان) بعد إنقاذها من حديقة حيوان في غزة نفق العديد من الحيوانات فيها بسبب نقص الغذاء والرعاية.

ونفذت جمعية فور باوز الخيرية الدولية للدفاع عن حقوق الحيوان عملية الإجلاء التي شملت كذلك كلابا وقططا وثعالب وشياهم وعشرة سناجب.

وألقى فتحي جمعة صاحب حديقة الحيوان في رفح في جنوب غزة باللوم على الظروف الاقتصادية السيئة والحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع في عدم تمكنه من إطعام الحيوانات بشكل جيد وتقديم الرعاية الكافية لها.

لكنه تعرض لانتقادات شديدة من جماعات رعاية الحيوان بعد نفوق حيوانات في الفترة الأخيرة.

ونفق أربعة من أشبال الأسد بسبب البرد في عاصفة في يناير كانون الثاني، وقتل قرد قردا آخر ونفق شيهم في الفترة الأخيرة بسبب غير معلوم. وفي وقت سابق هذا العام قص جمعة مخالب شبلين حتى يتمكن زوار الحديقة من التقاط الصور معهما.

وقال أمير خليل من منظمة فور باوز، الذي أشرف على عملية الإجلاء، إن الأقفاص في حديقة حيوان غزة باتت أصغر من أن تؤوي الحيوانات ونسلها. وأضاف أنها ستُنقل إلى مأوى آمن في الأردن.

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