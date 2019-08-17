بعد إنقاذها الشهير.. نفوق عروس بحر "مريم" لابتلاعها نفايات بلاستيكية في تايلاند

نفقت عروس بحر في جنوب تايلاند بسبب ما وصفه علماء الأحياء بالمزيج من الصدمة وابتلاع النفايات البلاستيكية في جنوب تايلاند

واشتهرت عروس البحر "مريم" بعد إنقاذها الأسبوع الماضي وانتشار صور للعلماء أثناء إطعامها أعشاب البحر والحليب على مواقع التواصل الاجتماعي،

وقال جاتوبورن بوروسبات، المدير العام لإدارة الموارد البحرية والساحلية، إن عروس البحر وجدت بعدما أصيبت جراء ما يعتقد انه هجوم من ذكر عروس البحر أثناء موسم التزاوج.

وتم علاجها وإطعامها بواسطة الأطباء البيطريين وغيرهم من المتطوعين بعد انتشار صورها على مواقع التواصل.

وأظهر تشريح جثتها كمية كبيرة من النفايات البلاستيكية داخل أمعائها وهو ما ساهم في نفوقها.

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